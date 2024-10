Prova il metodo Wim Hof nella piscina della nonna: 23enne muore annegato. Il dolore della madre: “Quel libro è una condanna a morte garantita” (Di martedì 22 ottobre 2024) muore annegato in piscina dopo aver Provato il metodo Wim Hof. I tabloid inglesi hanno raccontato la tragica fine di Nova Xavier, un 23enne che nell’estate del 2023 è annegato sul fondo della piscina della casa della nonna a Kingwood in Texas. Dopo un anno è mezzo dalla sua scomparsa, sua madre Emily Smith ha dichiarato che la morte del giovane figlio è frutto del tentativo di ricopiare le tecniche descritte in un best seller sul benessere fisico corporeo. La donna spiega come il libro sia stato “una condanna a morte garantita”. I tabloid hanno rincarato la dose ricordando che sarebbero saliti a 11 i decessi associati più o meno direttamente al metodo Wim Hof. Ilfattoquotidiano.it - Prova il metodo Wim Hof nella piscina della nonna: 23enne muore annegato. Il dolore della madre: “Quel libro è una condanna a morte garantita” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024)indopo averto ilWim Hof. I tabloid inglesi hanno raccontato la tragica fine di Nova Xavier, unche nell’estate del 2023 èsul fondocasaa Kingwood in Texas. Dopo un anno è mezzo dalla sua scomparsa, suaEmily Smith ha dichiarato che ladel giovane figlio è frutto del tentativo di ricopiare le tecniche descritte in un best seller sul benessere fisico corporeo. La donna spiega come ilsia stato “una”. I tabloid hanno rincarato la dose ricordando che sarebbero saliti a 11 i decessi associati più o meno direttamente alWim Hof.

