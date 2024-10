Probabili formazioni Bologna-Milan: nona giornata Serie A 2024/2025 (Di martedì 22 ottobre 2024) Le Probabili formazioni di Bologna-Milan, match della nona giornata della Serie A 2024/2025. Calcio d’inizio dell’incontro programmato alle ore 18 di sabato 26 ottobre: allo stadio Dall’Ara i felsinei vogliono vincere, fin qui l’hanno fatto una sola volta a fronte anche di un solo ko e sfidano i rossoneri che cercano continuità anche in trasferta. Le due squadre sono reduci dalle fatiche di Champions ma bisogna subito rifocalizzarsi sul campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Paulo Fonseca. Bologna – Ndoye rischia di non farcela e allora nel tridente ecco Urbanski con Orsolini a destra e Castro punta. Out ancora anche Aebischer ed Erlic. Milan – Theo Hernandez ancora squalificato, così come Reijnders e si candidano Terracciano e Musah. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Ledi, match delladella. Calcio d’inizio dell’incontro programmato alle ore 18 di sabato 26 ottobre: allo stadio Dall’Ara i felsinei vogliono vincere, fin qui l’hanno fatto una sola volta a fronte anche di un solo ko e sfidano i rossoneri che cercano continuità anche in trasferta. Le due squadre sono reduci dalle fatiche di Champions ma bisogna subito rifocalizzarsi sul campionato. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà gli aggiornamenti sulle possibili scelte dei due allenatori, Vincenzo Italiano e Paulo Fonseca.– Ndoye rischia di non farcela e allora nel tridente ecco Urbanski con Orsolini a destra e Castro punta. Out ancora anche Aebischer ed Erlic.– Theo Hernandez ancora squalificato, così come Reijnders e si candidano Terracciano e Musah.

