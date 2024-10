Presto l’accesso alle app Android sarà solo tramite autenticazione biometrica (Di martedì 22 ottobre 2024) Google sembrerebbe voler rendere obbligatorio l'accesso tramite autenticazione biometrica ad app e dati sensibili del browser. Ecco come. L'articolo Presto l’accesso alle app Android sarà solo tramite autenticazione biometrica proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Presto l’accesso alle app Android sarà solo tramite autenticazione biometrica Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di martedì 22 ottobre 2024) Google sembrerebbe voler rendere obbligatorio l'accessoad app e dati sensibili del browser. Ecco come. L'articoloappproviene da Tutto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

IT-Wallet: possiamo già aggiungere un documento - Domani il lancio ufficiale con i primi 50 mila utenti abilitati, ma già oggi possiamo inserire un documento all'interno di IT-Wallet. (tecnologia.libero.it)

Studenti UniPa lanciano una app dedicata agli universitari - Students, proponendo offerte selezionate, consente agli studenti a scegliere bene prima di spendere e, al contempo, offre alle micro-imprese palermitane una vetrina tramite la quale ... il sistema di ... (tp24.it)

Il nuovo sito del Comune: "Accessibilità e trasparenza per avvicinarci ai cittadini" - "Il nuovo sito – ha spiegato Paolo Carassai, che funge da tramite tra la Task srl e il Comune per il ... Ci sarà un’area personale, a cui si accede previa autenticazione. Per facilitare ulteriormente ... (ilrestodelcarlino.it)