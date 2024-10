Lanazione.it - Prato, in Lazzerini da Francesco Muzzopappa agli incontri con David Fiesoli

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 - Per "Un Autunno da sfogliare" un’altra settimana ricca di iniziative alla Biblioteca. Giovedì 24 ottobre alle 21 prosegue il ciclo dicon autrici e autori, organizzato dalla Biblioteca in collaborazione con la Libreria Gori di. Ospite sarà lo scrittore, autore del romanzo Santa Maria. Anche la Morte va in burnout pubblicato da Solferino. In questo romanzo pagina dopo pagina si empatizza con una protagonista assai singolare, eppure così umana da farci immedesimare nelle sue avventure, mentre assieme a lei ci indigniamo delle assurdità della vita. La Morte si chiama Maria, ha apparentemente sessant’anni, vive in incognito tra noi e programma trapassi da circa 14.000 anni quando, all’improvviso, va in burnout. Le pesa non poter avere amori, sentimenti, amicizie.