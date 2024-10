Lapresse.it - Polonia: chiuso consolato russo a Poznan per tentato sabotaggio

(Di martedì 22 ottobre 2024) Torino, 22 ott. (LaPresse) – Laha annunciato la chiusura del“nei prossimi giorni”. Il ministro degli Esteri di Varsavia Radoslaw Sikorsk in una conferenza stampa ha affermato che la procura ha presentato “prove solide” riguardo a un tentativo diin, dietro al quale ci sarebbe un intelligence straniera. Sikorski ha aggiunto che, come ministro degli Esteri, dispone di informazioni secondo cui dietro i tentativi dinei paesi alleati ci sarebbe Mosca. “Per questo motivo ho deciso di ritirare il permesso per l’attività del. I membri del personale saranno considerati persone indesiderate in”, ha aggiunto. “In caso di prosecuzione” delle azioni di, “ci riserviamo il diritto di intraprendere ulteriori azioni decisive”, ha ribadito.