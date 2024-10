Paolo Sorrentino e “Parthenope”: «Solo ora conosco Napoli» (Di martedì 22 ottobre 2024) (askanews) – Arriva nei cinema il 24 ottobre il film di Paolo Sorrentino presentato in concorso all’ultimo festival di Cannes, Parthenope. È un film sul mito, gli eccessi e i misteri di Napoli, raccontati attraverso la vita di Parthenope, dagli anni Cinquanta al 2023. Quello di Sorrentino è un viaggio nell’animo femminile. E accanto alla protagonista ci sono i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi. Paolo Sorrentino: “Da giovane Napoli mi spaventava” «Io vengo da una Napoli molto piccolo borghese, laterale, la provenienza sociale che cerca anche un po’ di affrancarsi dalla napoletanità, quindi il mio sguardo sulla città è quello di chi non l’ha conosciuta così bene, anche se ci ho vissuto per 37 anni, perché una città che quando ero più giovane mi spaventava», ha detto il regista. Amica.it - Paolo Sorrentino e “Parthenope”: «Solo ora conosco Napoli» Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (askanews) – Arriva nei cinema il 24 ottobre il film dipresentato in concorso all’ultimo festival di Cannes, Parthenope. È un film sul mito, gli eccessi e i misteri di, raccontati attraverso la vita di Parthenope, dagli anni Cinquanta al 2023. Quello diè un viaggio nell’animo femminile. E accanto alla protagonista ci sono i napoletani: disillusi e vitali, ironici e dagli sguardi stanchi.: “Da giovanemi spaventava” «Io vengo da unamolto piccolo borghese, laterale, la provenienza sociale che cerca anche un po’ di affrancarsi dalla napoletanità, quindi il mio sguardo sulla città è quello di chi non l’ha conosciuta così bene, anche se ci ho vissuto per 37 anni, perché una città che quando ero più giovane mi spaventava», ha detto il regista.

