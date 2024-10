Ilfattoquotidiano.it - Messico, ucciso il gesuita anti-narcos in Chiapas. L’anno nero dei preti in prima linea contro l’intreccio tra crimine e istituzioni

(Di martedì 22 ottobre 2024) “La verità non sta dentro un palazzo del governo, non sta dietro una scrivania. La verità è a Pantelho, a Chicomuselo. Il governo deve andare lì. Ma sappiamo che lo farà solo con la Guardia nazionale”. Marcelo Pèrez era un, conosciuto per la sua attività sociale e di contrasto agli interessi deiin. La frase era rivolta alla presunta efficacia del nuovo organo di polizia, che è stato sponsorizzato dall’ex presidente Obrador. Domenica scorsa, il prete era uscito di casa per celebrare messa nel quartiere di Cuxtitalli, a Guadalupe. La liturgia non si è mai tenuta perchè, salito in auto, Pèrez è stato affiancato da un paio di motociclisti che gli hanno sparato diversi colpi di pistola, uccidendolo.