Schianto tra furgone e camion in tangenziale | un ferito e traffico in tilt

Un uomo di 37 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 14 luglio, lungo la tangenziale Est, che nel territorio di Rezzato. Secondo le prime informazioni raccolte, l’uomo era alla guida di un furgoncino che, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: tangenziale - ferito - schianto - furgone

