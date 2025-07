Durante l’ultimo arrivo in salita del Giro d’Italia femminile 2025, un drone riprende un ragazzino che corre. Non è facilissimo capire cosa stia succedendo, per chi non ha mai visto una gara di ciclismo: ci sono tutto sommato poche persone, una di queste si sta dannando l’anima spingendo sui pedali, e un’altra la sta incitando a gran voce urlando: «Vai zia!». È un video straniante, come solo certi arrivi in montagna sanno essere. Il Monte Nerone, sull’Appennino umbro-marchigiano, è una salita quasi trascurata dal ciclismo professionistico: l’unico precedente passaggio quassù fu durante il Giro d’Italia maschile del 2009, l’ultima edizione senza le Alpi nell’ultima settimana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - La campionessa di cui non sentirete parlare oggi