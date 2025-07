Finals Nations League Italvolley femminile ai quarti contro Usa

Le azzurre campionesse olimpiche in carica e detentrici della Volleyball Nations League, affronteranno gli Stati Uniti ai quarti di finale delle Finals 2025 in programma a Lodz in Polonia. Le ragazze di Julio Velasco giocheranno mercoledì 23 luglio alle 16.30 all’Atlas Arena. Al termine della fase intercontinentale della VNL 2025, l’Italia ha ottenuto la testa di serie 1 davanti a Brasile, Giappone. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Finals Nations League, Italvolley femminile ai quarti contro Usa

L'Italvolley femminile alle 17 scende in campo contro la Serbia. https://blstg.news/eRLj/ L’Italia ha ottenuto l’accesso alle Finals della Volleyball Nations League 2025. La nazionale italiana femminile grazie al successo contro il Belgio per 3-0 ha centrato Vai su Facebook

Conclusa la fase intercontinentale Italia - USA ai quarti ? Lodz (Polonia) mercoledì 23 luglio ? ore 16:30 Il tabellone completo https://federvolley.it/vnl-finals-sara-italia-usa-nei-quarti-lodz… #LaNazionale | #VNL Vai su X

