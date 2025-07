Mondiale per club 2025 rissa tra Chelsea e Psg | le foto

La finale del Mondiale per club 2025 tra Chelsea e Psg è stata segnata da un brutto episodio nel finale di partita. Tra le due squadre è scoppiata una rissa, culminata con uno scontro ravvicinato tra il tecnico dei parigini Luis Enrique e il calciatore del club inglese João Pedro. Il match è terminato 3-0 per il Chelsea che ha così conquistato il trofeo intercontinentale. In gol Palmer (al 22? e al 30?) e João Pedro (al 43?). Per i Blues, guidati dal tecnico italiano Enzo Maresca, si tratta di un trionfo importante dopo quello in Conference League – vinta 4-1 contro il Betis. CHELSEA ARE WORLD CHAMPIONS. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mondiale per club 2025, rissa tra Chelsea e Psg: le foto

In questa notizia si parla di: mondiale - club - rissa - chelsea

Kim Juve, Mondiale per Club a rischio per il difensore del Bayern Monaco. Svelato il motivo: cosa succede - di Redazione JuventusNews24 Kim Juve, Mondiale per Club a rischio. Il motivo della possibile assenza dell’ex Napoli accostato ai bianconeri.

Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club - di Redazione Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSport.

Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? - di Redazione Valentin Carboni Inter, Inzaghi potrà contare su di lui al Mondiale per Club: con lui anche Pio Esposito? Il punto sui due.

Dopo il triplice fischio della finale del Mondiale per Club, tra i giocatori del #PSG e del #Chelsea si è accesa una rissa in mezzo al campo, che ha coinvolto soprattutto Gigio Donnarumma e #JoãoPedro Dopo qualche istante anche i 2 allenatori sono interve Vai su X

Brutte scene dopo il triplice fischio della finale del Mondiale per Club tra Chelsea e PSG: rissa in mezzo al campo tra spinte e calciatori che si sfidano a muso duro Vai su Facebook

Luis Enrique-Joao Pedro, scintille e mani in faccia: poi scoppia il caos tra Psg e Chelsea; Rissa dopo il fischio finale di Chelsea-PSG: Luis Enrique prende per il collo Joao Pedro; Chelsea-Psg, maxi rissa nel finale: manata di Luis Enrique a Joao Pedro.

Luis Enrique-Joao Pedro, scintille e mani in faccia: poi scoppia il caos tra Psg e Chelsea - Succede tutto pochi secondi dopo la fine della partita che ha assegnato ai Blues il Mondiale. Da gazzetta.it

Chelsea-Psg, maxi rissa nel finale: manata di Luis Enrique a Joao Pedro - Il Mondiale per Club si chiude con il trionfo del Chelsea e una maxi rissa con Luis Enrique che ha toccato al volto Joao Pedro, vicino anche Donnarumma ... Riporta sportmediaset.mediaset.it