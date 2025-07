Ancora tensione tra Belen e Cecilia Rodriguez? Il dettaglio che non è sfuggito a nessuno

La festa per i 4 anni di Luna Marì avrebbe dovuto essere un momento di gioia condivisa, ma un’assenza in particolare ha acceso i riflettori su un possibile gelo familiare. In Sardegna, nella splendida cornice di Porto Cervo, Belen Rodriguez ha organizzato un compleanno da favola per la sua bambina, con tanto di gonfiabili, principesse Disney e un tripudio di rosa. Ma tra gli ospiti, spiccano le assenze di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, alimentando le voci su un presunto allontanamento tra le sorelle. Un dettaglio che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. Belen festeggia la figlia Luna Marì, ma Cecilia Rodriguez non c’è. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Ancora tensione tra Belen e Cecilia Rodriguez? Il dettaglio che non è sfuggito a nessuno

