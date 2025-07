Hai meno amici di 10 anni fa? Non sei sola | è colpa della Friendship Recession

Per molti il periodo dell’adolescenza o dei primi vent’anni, è anche sinonimo di amicizie, nuove conoscenze, uscite e viaggi di gruppo, aperitivi e cene in compagnia e in cui, piĂą si è meglio è. Con il tempo, poi, ci si può trovare via via con meno persone intorno, una sorta di selezione naturale delle amicizie in cui, qualcuno rimane, ma molto si perdono, ognuno con la propria vita. Parliamo della cosiddetta Friendship Recession, che potremmo tradurre come recessione delle amicizie, una diminuzione radicale che porta, mano a mano che si cresce, ad avere molti meno amici di quando si era piĂą giovani. 🔗 Leggi su Robadadonne.it

