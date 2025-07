WRC – Esteban Ocon al volante della Toyota GR Yaris Rally1

Al Festival of Speed di Goodwood un altro pilota di F1, dopo Liam Lawson sulla Puma di M-Sport, ha voluto provare una Rally1. Navigatore d’eccezione Takamoto Katsuta sulla Toyota Yaris ufficiale Durante l’ultima giornata del celebre Festival of Speed di Goodwood, in Inghilterra, Esteban Ocon ha sorpreso il pubblico cimentandosi in una disciplina a lui . 🔗 Leggi su Tuttorally.news

#BreakingNews...o quasi Esteban Ocon e Ollie Bearman sono stati i protagonisti di un'autoscontro avvenuto nel corso del 40esimo giro del GP di Gran Bretagna. In realtĂ , si tratta di una promozione, che i due piloti della Haas hanno magistralmente orches Vai su Facebook

Esteban Ocon non sapeva dell’accordo con la Toyota quando ha firmato ... - Esteban Ocon non sapeva dell’accordo con la Toyota quando ha firmato per la Haas È il retroscena raccontato dal boss Ayao Komatsu, che ha preferito non fare leva sulla trattativa (all'epoca ... Riporta formulapassion.it

F1 | Komatsu rivela: “Ocon ha firmato con la Haas senza sapere ... - MSN - F1 Haas Ocon – Nelle recenti dichiarazioni rilasciate a Motorsport Week, Ayao Komatsu ha chiarito un dettaglio importante riguardante il contratto di Esteban Ocon, uno dei punti di forza della ... Scrive msn.com