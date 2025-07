Gang hacker smantellata | la polizia arresta a Milano un pericoloso romeno a capo della banda

Operazione congiunta tra Italia, Francia e Romania: in manette un 44enne, ritenuto capo della rete specializzata in attacchi ransomware.

Arrestato a Milano il “re” degli hacker che colpiva Italia e Francia: era il capo di una gang rumena - Milano – Un uomo di cittadinanza rumena di 44 anni, considerato uno dei cybercriminali più pericolosi d’Europa, è finito in manette grazie a un’operazione coordinata dalla Polizia di Stato italiana.

