MotoGP la ‘farsa partenza’ di Jorge Martin in Aprilia Se manca la fiducia almeno prevalga l’interesse

La surreale situazione di Jorge Martin è venuta meno, poichĂŠ è ormai conclamato come il ventiseienne spagnolo gareggerĂ con Aprilia anche nel 2026. Il maldestro tentativo di liberarsi dal secondo anno di contratto con la Casa di Noale, facendo valere una clausola svuotata di significato dagli infortuni, si è difatti concluso in un buco nell’acqua. Troppe le forze contro cui il madrileno e il suo manager avevano deciso di scontrarsi. Oltre all’azienda italiana, pronta a dar battaglia in tribunale, Carmelo Ezpeleta ha espresso il suo categorico ‘no se puede’. Una posizione che, nell’ambiente del Motomondiale, equivale a ricevere una scomunica papale. 🔗 Leggi su Oasport.it Š Oasport.it - MotoGP, la ‘farsa partenza’ di Jorge Martin in Aprilia. Se manca la fiducia, almeno prevalga l’interesse

MotoGp, Jorge Martin dimesso dall’ospedale: “Soffro ancora molto”. E non può lasciare il Qatar - Jorge Martin, il campione del mondo in carica della MotoGp, ha annunciato tramite un post su Instagram di essere stato dimesso dall ‘ Hamad General Hospital dov’era stato ricoverato a seguito dell’ennesima caduta stagionale che gli ha procurato un nuovo grave infortunio.

Jorge Martin lascia l’ospedale in Qatar ma non può ancora tornare a casa: “Ho ancora molto dolore” - Il pilota MotoGP Jorge MartĂ­n è stato dimesso dall’ospedale in Qatar dopo l’incidente che gli ha causato uno pneumotorace e undici fratture alle costole, ma dovrĂ rimanere nel Paese ancora per alcuni giorni.

Jorge Martin torna in Spagna ma non può volare su un aereo di linea: “I polmoni non reggerebbero” - Il medico della MotoGp, Angel Charte, ha fornito rassicurazioni incoraggianti sulle condizioni del pilota Aprilia a una settimana dal grave incidente in Qatar.

