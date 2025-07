Lo hanno urlato per anni Ora è realtà | dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia

Dopo ore di trattative intense e dieci giorni di negoziati serrati, è stato firmato un accordo storico che ridefinisce completamente lo status della Nuova Caledonia. L’arcipelago del Pacifico meridionale, teatro l’anno scorso di violente proteste indipendentiste, si avvia a diventare uno “Stato di Caledonia” rimanendo però sotto la giurisdizione francese. L’accordo di 13 pagine, definito “storico” dal presidente francese Emmanuel Macron, rappresenta un punto di equilibrio tra le richieste indipendentiste dei Kanak e le istanze lealiste di chi voleva mantenere l’arcipelago sotto il controllo francese. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lo hanno urlato per anni. Ora è realtĂ : dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia

In questa notizia si parla di: caledonia - stato - proteste - urlato

Lo hanno urlato per anni. Ora è realtà : dalle proteste anti-Francia nasce lo Stato di Nuova Caledonia.

Lo storico accordo per creare uno stato in Nuova Caledonia - Prevede che l'arcipelago in Oceania diventi praticamente indipendente dalla Francia, ma non del tutto: è complicato ... Scrive ilpost.it

Stato d'emergenza in Nuova Caledonia: rivolte contro la riforma ... - Negli ultimi tre giorni ci sono stati violenti scontri tra manifestanti e forze dell’ordine che hanno portato alla morte ... Da ilfattoquotidiano.it