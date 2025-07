Goran Bregovic - The Wedding and Funeral Band

Entroterre Festival, la manifestazione diffusa ideata e organizzata da Fondazione Entroterre, presenta, sabato 26 luglio, Goran Bregovi? e The Wedding and Funeral Band, concerto sullo sfondo della Rocca di Trevignano Romano. Il musicista e compositore balcanico più celebre al mondo sarà . 🔗 Leggi su Romatoday.it

In questa notizia si parla di: goran - wedding - funeral - band

Goran Bregovic annuncia il suo ritorno in Italia per una serie di concerti estivi imperdibili. Come sempre accompagnato dalla sua inconfondibile Wedding and Funeral Band. Si tratta di uno tra i più celebri e apprezzati musicisti e compositori balcanici a livello Vai su Facebook

Goran Bregovic e The Wedding and Funeral Band al Parco pubblico di Trevignano Romano; Goran Bregovic con la Wedding and Funeral Band a Sanremo 2025: chi sono, perché si chiamano così, stasera il d; La musica di Goran Bregovic, che duetta con Olly e la Wedding Funeral Band a Sanremo 2025.

Goran Bregovic con la Wedding and Funeral Band a Sanremo 2025 ... - MSN - Goran Bregovic affiancato dalla sua storica formazione, la Wedding and Funeral Band: trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, arrivano a Sanremo 2025 per duettare con Olly. Riporta msn.com

Goran Bregovic con la Wedding and Funeral Band a ... - Il Messaggero - Goran Bregovic affiancato dalla sua storica formazione, la Wedding and Funeral Band: trombe, tromboni, grancassa, clarinetto, sassofono e voci bulgare, arrivano a Sanremo 2025 per duettare con ... Secondo ilmessaggero.it