Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l' anno scolastico 20252026, per un totale di 48.504 posti, dei quali 13.860 sul sostegno. Con un successivo decreto del ministro, inoltre, sarĂ disciplinata l'assunzione di 6.022 docenti di religione, in seguito al concorso bandito del 2024. L'ultima procedura risaliva al 2004. "Per settembre assumeremo oltre 54mila docenti tra posti comuni, di sostegno e di religione. Un numero record", commenta Valditara. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Valditara, prossimo anno scolastico assumiamo 54mila prof

Decreto legge PNRR, via libera del Senato alle nuove misure per l’anno scolastico 2025-2026. Valditara" Stop ai diplomifici" - Oggi il Senato ha approvato in prima lettura il disegno di legge di conversione del decreto?legge n.?45/2025, dedicato alle “Disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del PNRR in materia di istruzione e merito e per l’avvio dell’anno scolastico 2025/2026”.

Valditara: “Formeremo insegnanti specializzati nell’insegnamento della lingua italiana a chi non sa nemmeno dire buongiorno e buonasera. I corsi partiranno nel prossimo anno” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha illustrato le nuove misure per l'integrazione degli studenti stranieri durante la trasmissione "4 di sera" su Rete4.

Scuola, Valditara: stop ai cellulari alle superiori dal prossimo anno - Il ministro ha poi ribadito l'importanza di vietare l'uso dei social network sotto i 15 anni, augurandosi una approvazione rapida della proposta di legge bipartisan

