Big E ha avuto parole di grande elogio dopo WWE Evolution 2, in particolare per l’epico main event tra Rhea Ripley e IYO SKY. Nel match di chiusura della serata, le due si sono affrontate senza risparmiarsi in un’intensa battaglia per il Women’s World Championship, combattendo sia dentro che fuori dal ring. Durante il post-show, Big E ha dichiarato: “Questo è un settore che spesso ti spezza il cuore, ti delude, ti fa chiedere perchĂ© continui ancora a seguire il wrestling. Ma serate come questa te lo ricordano, ti fanno provare qualcosa — Grazie Rhea Ripley. Grazie IYO SKY — Quello che hanno fatto stasera ci ha regalato qualcosa di veramente speciale che non dimenticherò per molto, molto tempo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Big E:”Notti come Evolution 2 ci ricordano perché amiamo il wrestling”