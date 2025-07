Le tasse dimezzano i premi di Sinner e Swiatek | solo 2,5 milioni di dollari Forbes

La vittoria di Jannik Sinner e Iga Swiatek a Wimbledon ha fruttato loro un premio di quattro milioni di dollari in uno dei tornei dal montepremi più ricco di sempre. Wimbledon distribuirà quest’anno, infatti, una cifra di 72,2 milioni di dollari con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente. Ma quanto pagheranno di tasse i due vincitori? Se lo è chiesto Forbes che ha intervistato degli analisti finanziari per i quali la vincita potrebbe essere dimezzata dalle tasse. Sinner e Swiatek, la vittoria paga 5 mln di dollari (lordi). Forbes scrive: Secondo Andreas Bosse, consulente legale fiscale internazionale con sede a Monaco, il Regno Unito tassa i montepremi di Wimbledon e i guadagni derivanti dalle sponsorizzazioni delle attrezzature utilizzate nel torneo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Le tasse dimezzano i premi di Sinner e Swiatek: “solo” 2,5 milioni di dollari (Forbes)

In questa notizia si parla di: dollari - tasse - sinner - swiatek

SIAMO PRONTI ALLA FINALE Ci accontentiamo anche di 3 set Jannik #Tennis #Sinner #Djokovic #Wimbledon #WeAreTennis Vai su Facebook

Quanto ha guadagnato Sinner vincendo Wimbledon e quanto pagherà di tasse; Montepremi Internazionali di Roma: ecco quanto hanno guadagnato Sinner e Alcaraz; Alcaraz e Sinner, ecco quanto hanno guadagnato al Roland Garros.

Tennis, Kyrgios contro Sinner e Swiatek per doping: "E' disgustoso" - Tennis, Kyrgios contro Sinner e Swiatek per doping: "E' disgustoso" "Uno come me non proverebbe mai, nemmeno in tutta la vita, a doparsi in questo sport" 28 Dic 2024 - Scrive sportmediaset.mediaset.it

Sinner, quante tasse avrebbe pagato in Italia? Risponde il ... - MSN - Jannik Sinner con il trionfo agli Atp Finals di Torino ha vinto 4. Secondo msn.com