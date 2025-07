Terry | Modric giocatore fantastico Ecco cosa potrà dare al Milan | VIDEO

John Terry, ex capitano del Chelsea, presente all'aeroporto di Milano-Malpensa, ha parlato dell'arrivo imminente di Luka Modric al Milan. John Terry, ex capitano del Chelsea, presente all'aeroporto di Milano-Malpensa, ha parlato dell'arrivo imminente di Luka Modric al Milan ai nostri microfoni. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni al nostro inviato, Stefano Bressi. “Luka è un giocatore fantastico, uno dei migliori al mondo, gioca da tantissimo. Un campione. È anche una grande persona, uno dei migliori giocatore che abbia mai visto giocare. Cosa può dare al Milan? Esperienza, è un grande enorme che arriva in un club favoloso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Terry: “Modric, giocatore fantastico. Ecco cosa potrà dare al Milan” | VIDEO

John #Terry: "#Modric fantastico giocatore. È uno dei migliori di sempre. È un grande nome, che entra in un grande club come il #Milan, uno dei miei preferiti in Italia. Può portare esperienza, arriva nel momento giusto" ? Vai su X

