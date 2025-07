Gaza Netanyahu verso realizzazione piano Aurora della BCG | Dopo tregua di 60 giorni deporteremo i palestinesi a Rafah

Dopo la tregua di 60 giorni tra Israele e Hamas, Netanyahu vuole avviare il progetto "Aurora", ripreso dal piano del 2017 dell'Institute for Zionist Strategies Benjamin Netanyahu è sempre piĂą proiettato verso la realizzazione del piano "Aurora", progettato dalla Boston Consulting Group.

Le famiglie degli ostaggi contro il piano di Netanyahu. “Il governo sceglie i territori, non i nostri cari” - Ancora una volta contro le decisioni del governo di Netanyahu, che continua a prediligere l’obiettivo della vittoria e della conquista dei territori a quello del ritorno a casa degli ostaggi.

Netanyahu approva il nuovo piano militare: “Al via massiccia invasione nella Striscia di Gaza” - Un nuovo piano militare, approvato all’unanimità dal gabinetto di sicurezza israeliano e annunciato dallo stesso premier Netanyahu, segna l’imminenza di una massiccia offensiva a Gaza: si profila un’estensione su larga scala dell’operazione nella Striscia.

“Il piano di Israele per governare Gaza dopo avere eliminato Hamas. Ecco il documento presentato a Netanyahu” - Un documento di 23 pagine scritto dall’ Israel Defense and Security Forum, un gruppo di oltre 35mila riservisti delle forze di sicurezza israeliane, e dal consolidato think tank Jerusalem Center for Security and Foreign Affairs.

Gaza, Netanyahu verso realizzazione piano Aurora della BCG: "Dopo tregua di 60 giorni deporteremo i palestinesi a Rafah"; Gaza, Katz verso realizzazione del piano Aurora per deportare 2,2 mln di palestinesi a Rafah, scritto da BCG….

Netanyahu: "Trump è determinato a realizzare il piano per Gaza" - Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, ha elogiato la proposta del presidente Usa, Donald Trump, per il controllo statunitense di Gaza e lo spostamento della sua popolazione

Netanyahu: "Trump determinato a realizzare il suo piano per Gaza - Il premier israeliano Netanyahu giudica il piano per trasformare Gaza nella "Riviera del Medioriente" "molto buono, la prima idea nuova da anni.