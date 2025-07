Anziano si sente male ad Albaredo San Marco l' intervento del soccorso alpino

Un intervento di soccorso si è reso necessario nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, in località Cortegrassa, nel territorio comunale di Albaredo per San Marco. Poco prima delle 11:00, la centrale operativa di SOREU delle Alpi ha attivato il Soccorso alpino per prestare aiuto a un. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

In questa notizia si parla di: soccorso - albaredo - marco - intervento

Anziano si sente male ad Albaredo San Marco, l'intervento del soccorso alpino - Un intervento di soccorso si è reso necessario nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, in località Cortegrassa, nel territorio comunale di Albaredo per San Marco.

Anziano si sente male ad Albaredo San Marco, l'intervento del soccorso alpino - Un intervento di soccorso si è reso necessario nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, in località Cortegrassa, nel territorio comunale di Albaredo per San Marco.

Anziano si sente male ad Albaredo San Marco, l'intervento del soccorso alpino - Un intervento di soccorso si è reso necessario nella tarda mattinata di oggi, venerdì 11 luglio, in località Cortegrassa, nel territorio comunale di Albaredo per San Marco.

Anziano si sente male ad Albaredo San Marco, l'intervento del soccorso alpino; Albaredo, malore a 1500 metri: escursionista soccorso in località Cortegrassa; Si sente male sulla strada per le baite di Albaredo, interviene il Soccorso Alpino.

Malore a Cortegrassa: medico soccorso in montagna ad Albaredo per San Marco - Venerdì mattina 11 Luglio, poco prima delle ore 11:00, la centrale operativa di SOREU delle Alpi ha attivato il Soccorso alpino per ... Riporta valtellinanews.it

Malore a 1500 metri sopra Albaredo: salvato grazie all’intervento dei soccorsi - Nella tarda mattinata di ieri, venerdì 11 luglio 2025, si è reso necessario un intervento di emergenza in località Cortegrassa, nel territorio comunale di Albaredo per San Marco, a seguito di un malor ... Scrive primalavaltellina.it