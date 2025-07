Francesca Albanese oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa lei | Fermiamo insieme il genocidio

Un'iniziativa nata dopo le sanzioni Usa contro di lei per via di un report nel quale venivano illustrate oltre 60 aziende, anche americane, che avrebbero beneficiato del genocidio a Gaza Sono oltre 50mila le firme su Change.org per sostenere Francesca Albanese ad una candidatura per il Nobel. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Francesca Albanese, oltre 50mila firme alla petizione per il Nobel per la Pace dopo sanzioni Usa, lei: “Fermiamo insieme il genocidio”

In questa notizia si parla di: oltre - francesca - albanese - 50mila

Francesca uccisa con un colpo di fucile, i periti balistici: "Lo sparo è partito dritto ad una distanza di oltre 80 centimetri" - “L’arma del delitto è un fucile marca Benelli M1Sup90 calibro 12 con canna di 55 centimetri, si tratta di un fucile semiautomatico con sistema di funzionamento inerziale.

Anna Ferruzzo video intervista: «Falcone e Morvillo, un amore che va oltre le stragi e gli assassini» – Francesca e Giovanni - La nostra video intervista ad Anna Ferruzzo, nel cast del film Francesca e Giovanni  nel ruolo di Lina Morvillo, madre di Francesca Morvillo, unica magistrato donna uccisa dalla mafia e moglie di Giovanni Falcone.

Francesca Carpenetti: “Io, figlia di esuli, ricordo la dignità , oltre il dolore. Chi espone le bandiere titine celebra gli assassini di italiani” - Il ricordo di quanto avvenuto sul confine orientale italiano nel periodo a cavallo della fine della Seconda guerra mondiale e non solo, per coloro che credono nella verità storica e nella memoria condivisa, è un segno di omaggio e di rispetto per quanto sopportato dai connazionali delle terre di Istria, Fiume e Dalmazia.

Sono arrivate le letterine di Trump che preannunciano dazi al 30%. E pensare che Meloni si era candidata a 'pontiera' per "zero" dazi, poi aveva detto che andavano bene anche al 10%, con oltre 100mila posti di lavoro a rischio. Una trattativa assurda, da dilett Vai su Facebook

“Candidare Francesca Albanese al Nobel”: boom di firme alle petizioni dopo le sanzioni Usa alla…; Superate le cinquantamila firme per il Premio Nobel per la Pace a Francesca Albanese; Gaza, ancora sangue tra le macerie: raid israeliano su punto di distribuzione dell’acqua, uccisi 6 bambini.

Petizione Nobel per la Pace a Francesca Albanese: 50mila firme dopo sanzioni Usa - E’ il senso della mobilitazione online nata dopo le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti nei confronti della relatrice speciale dell’Onu nei ... Si legge su informazione.it

Francesca Albanese: "Commossa da sostegno, insieme possiamo fermare il genocidio" - La relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani nei Territori palestinesi ha ringraziato chi sta sostenendo la sua missione dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti La relatrice speciale dell'Onu ... Lo riporta informazione.it