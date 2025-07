Chris Hemsworth conferma che una location chiave del MCU non sarà presente in Avengers | Doomsday

Chris Hemsworth è stato il primo attore ufficialmente annunciato come parte del cast di Avengers: Doomsday. Con il fratello di Thor, Loki, al centro del Multiverso, la loro reunion promette di essere una parte importante della storia raccontata dai fratelli Russo. Anche se non sappiamo quale sarĂ lo status quo del Dio del Tuono in questo film, è prevedibile un cambiamento. PerchĂ©? Ebbene, l’impopolare Thor: Love and Thunder ha dato all’asgardiano una giovane figlia adottiva immensamente potente, “ Love “, un personaggio che sarebbe probabilmente superfluo in questo cast. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

