Incidente a Modena chiusa la strada statale ‘Romana’ | un ferito

Modena, 14 luglio 2025 – Strada statale 413 ‘Romana’ chiusa in entrambe le direzioni questa mattina a Carpi. Atto temporaneo a causa del ribaltamento di un mezzo pesante. Una persona è rimasta ferita. Anas informa sulle deviazioni: per i veicoli diretti a Carpi deviazione al km 61,200 su strada Lesignana Sant'Onofrio e per i veicoli diretti a Modena deviazione al km 58, 500 su strada Zappellaccio. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incidente a Modena, chiusa la strada statale ‘Romana’: un ferito

Modena, trentenne violentata in strada - La donna stava rientrando a casa dopo una serata con gli amici: è stata aggredita alle spalle e buttata a terra

Violentata in strada da uno sconosciuto a Modena, 30enne sotto choc: l'uomo è in fuga, la vittima è in ospedale - Violentata da in strada, notte di terrore per una 30enne. Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata.

Buttata a terra e violentata in mezzo alla strada: incubo per una 30enne a Modena - Aveva appena salutato gli amici, in centro a Vignola (Modena) quando, a pochi metri da casa, è stata aggredita alle spalle e buttata in terra.

?COMUNICAZIONE? la strada statale 51 di Alemagna rimarrà chiusa all'altezza dell'abitato di Borca, fino alla decisione che verrà presa con gli organi competenti nel pomeriggio di domani martedì 17 Vai su Facebook

"Strada chiusa per 45 giorni, traffico in tilt" - MSN - La Provincia di Modena comunica che per consentire l’esecuzione delle opere è necessario chiudere al transito la strada nel tratto compreso tra i due manufatti per 45 giorni a partire dal 28 ... Scrive msn.com