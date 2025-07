Dazi Borse giù Milano maglia nera in apertura -1% E nell’incertezza volano le crypto L’Ue punta sulla trattativa

La via della trattativa è quella scelta dall’Unione europea, consapevole di non avere le armi per ingaggiare una braccio di ferro sui dazi con gli Stati Uniti. E il primo segnale lo hanno dato le Borse, che hanno subito lunedì mattina il contraccolpo delle tariffe americane al 30% sulle merci Ue. In apertura di contrattazioni l’indice Ftse Mib era maglia nera in Europa con un calo dell’1%, poi ricucito allo 0,8%. A trascinarlo verso il basso le banche Bper (-2%) e Mps (-1,6%), gli industriali come Stellantis (-1,3%) e il lusso. In flessione anche Francoforte al -0,89% e Parigi a -0,6%. Chi invece è rimasto intatto dall’annuncio di Donald Trump è stato ovviamente il Regno Unito, che con Washington ha già stretto da tempo un accordo commerciale separato che ha garantito a Londra un’aliquota al 10%. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: dazi - borse - trattativa - milano

