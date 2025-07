Consulta integrazione al minimo per pensioni invalidità

Chi ha cominciato a lavorare dopo il 1995 ed è quindi interamente nel sistema contributivo di calcolo delle pensioni, in caso di invaliditĂ potrĂ avere l'integrazione al minimo dell'assegno. Lo ha deciso la Corte Costituzionale con una sentenza di inizio luglio che ha considerato illegittimo il divieto all' integrazione al minimo per l' assegno ordinario d'invaliditĂ , spettante al lavoratore che, a causa di infermitĂ o difetto fisico o mentale, vede diminuita a meno di un terzo la sua capacitĂ di prestare un'attivitĂ lavorativa confacente alle proprie attitudini. Il divieto era previsto dalla riforma Dini del 1995. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

