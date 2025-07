Turismo Idee per viaggiare punta su digitale e capitale umano

Roma, 14 lug. (askanews) - Pensare il turismo al tempo del digitale e dei suoi strumenti, con l'obiettivo di rendere ancora piĂą forte la vicinanza ai viaggiatori. In occasione del trentennale dalla fondazione, Idee per viaggiare ha presentato il nuovo ecosistema digitale che supporterĂ tutte le attivitĂ del tour operator. Un progetto sviluppato con partner importanti e che è frutto di un investimento strategico e di un percorso di evoluzione digitale, che vuole valorizzare il capitale umano, sia interno sia nelle agenzie di viaggio partner, attraverso il contributo della tecnologia. "Di fatto - ha detto ad askanews Andrea Nike Curzi, Innovation Manager di Idee per viaggiare - noi abbiamo creato un ecosistema connesso che ha un sistema nervoso centrale che il nostro CRM, che è Salesforce, qui entrano le richieste, il sistema riconosce chi è il cliente e arriva a consigliare qual è l'offerta migliore in base a qual è la richiesta che è entrata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Turismo, Idee per viaggiare punta su digitale e capitale umano

In questa notizia si parla di: digitale - turismo - idee - viaggiare

“Turismo, energia, digitale: un nuovo racconto”, a Palermo la terza tappa di Repubblica Insieme - Incontri e dibattiti condotti dai giornalisti del quotidiano. Appuntamento mercoledì 14 maggio dalle 17 alle 20 al foyer del Teatro Massimo

Bari tra turismo e digitale: l’appeal internazionale corre anche online - Bari sta vivendo un periodo di forte crescita turistica e l’incremento del 34% delle presenze nel 2025 conferma il trend positivo che sta attraversando il territorio, con la città sempre più presente tra le destinazioni apprezzate.

Il turismo, il digitale e il green di scena al Teatro Massimo: le tre scommesse di Palermo - Oggi l’evento “Repubblica Insieme”. Si parla di investimenti sulle nuove tecnologie, southworking, affitti brevi.

Andrea Nike Curzi, innovation manager di @ideeperviaggiare ci parla di intelligenza artificiale e illustra la trasformazione digitale in atto. #turismo #intelligenzaartificiale Vai su Facebook

Idee per viaggiare celebra 30 anni e presenta il suo ecosistema digitale: nominato un Chief AI Officer; Idee per Viaggiare: tra agenti AI ed ecosistemi integrati, il futuro è digitale; Idee per Viaggiare, la via per il digitale passa dal “Bosco”.

Turismo, Idee per viaggiare punta su digitale e capitale umano - (askanews) – Pensare il turismo al tempo del digitale e dei suoi strumenti, con l’obiettivo di rendere ancora più forte la vicinanza ai viaggiatori. Secondo askanews.it

Idee per viaggiare rinnova il turismo con un ecosistema digitale e investe sul capitale umano - Idee per viaggiare lancia un ecosistema digitale basato su Salesforce e intelligenza artificiale per migliorare il servizio clienti, ottimizzare la comunicazione interna e valorizzare il contatto uman ... Segnala gaeta.it