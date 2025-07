Si riaccende una speranza per i fan degli Aerosmith, che potrebbero rivedere la band per l’ultima volta sul palco dopo lo stop forzato arrivato lo scorso anno. Nell’agosto 2024 il gruppo rock annunciava la cancellazione del tour a seguito di un problema alle corde vocali di Steven Tyler. L’ultimo live della band risale al tour Peace Out nel 2023, con il quale gli Aerosmith si sono esibiti solo con tre concerti. Dopo l’annuncio della fine dei tour degli Aerosmith, numerosi volti noti hanno condiviso la loro tristezza per la notizia. Brian May dei Queen ha dichiarato che l’annuncio gli ha “fatto scendere una lacrima”, mentre Sammy Hagar ha condiviso la sua lunga storia con i membri del gruppo, definendo il ritiro “una grande perdita”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Aerosmith, si accendono le speranze per una reunion: le parole di Joe Perry