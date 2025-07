Ritorna l’anticiclone africano caldo e temperature in risalita Ma al Nord non mancheranno i temporali

Roma, 14 luglio 2025 – Il caldo sta per tornare. Dopo una settimana caratterizzata da temporali, a tratti anche violenti come quelli registrati domenica, l'Italia sarà nuovamente investita dall’ anticiclone africano, portando con sè una fase di tempo più stabile. Ma "non si tratterà di una rimonta da far 'tremare' i termometri. Sarà intensa, ma non eccessiva, con un aumento termico che non raggiungerà valori eccezionali", osservano gli esperti de ilMeteo.it. Dunque niente ondate di calore estremo come è stato a fine giugno e a inizio mese, anche se qualche picco oltre i 35°C sarà possibile, specialmente al Sud. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ritorna l’anticiclone africano, caldo e temperature in risalita. Ma al Nord non mancheranno i temporali

