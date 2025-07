Incendi nella notte a Taranto | bruciate 11 auto in diversi quartieri

Notte di fuoco a Taranto, dove 11 auto e un distributore 24 ore sono stati dati alle fiamme in diversi punti della città . Secondo le prime ricostruzioni, gli incendi sono stati. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Incendi nella notte a Taranto: bruciate 11 auto in diversi quartieri

In questa notizia si parla di: incendi - notte - taranto - auto

Notte horror a Parigi per il Psg in finale di Champions: auto sulla folla, risse e incendi. Un bambino è in pericolo di vita, 44 arresti - Le scene di festa hanno presto lasciato spazio a una notte horror: a Parigi la gioia per il Psg in finale di Champions League si è trasformata in un incubo.

Prosegue la lunga scia di incendi nel Salento: un furgone in fiamme nella notte - LECCE – Un furgone in fiamme nella notte: prosegue la lunga scia di episodi nel Salento. È accaduto intorno alle 2 e mezzo alla periferia di Racale, in Contrada Cafieri, dove ha preso fuoco un Iveco Saicar, per morivi in fase di accertamento ma di sospetta matrice dolosa.

Due morti, oltre 500 arresti, vandalismi, incendi e poliziotti feriti: ecco il bilancio di una notte da Champions in Francia - La storica vittoria del Paris Saint Germain nella finale di Monaco di Baviera contro l’Inter ha provocato un’ ondata di violenza a Parigi e in altre città della Francia Si è trasformata in tragedia e in una notte di pura violenza quella che doveva essere soltanto la festa dei tifosi francesi dopo la vittoria del PSG di Luis Enrique nella finale della Champions contro l’Inter a Monaco di Baviera.

INCENDIO METAPONTO - I campeggiatori sfollati in attesa di capire dove trascorreranno la notte. In corso riunione con il prefetto per attivare la... Vai su Facebook

Si segue la pista dolosa. Cinque incendi in diverse zone Vai su X

Incendi nella notte a Taranto: bruciate 11 auto in diversi quartieri; Notte di fuoco a Taranto. In fiamme undici auto e un h24. Caccia ad un piromane; Notte di fuoco a Taranto: 11 auto e un distributore h24 dato alle fiamme. Caccia al piromane.

Incendi nella notte a Taranto: bruciate 11 auto in diversi quartieri - Notte di fuoco a Taranto, dove 11 auto e un distributore 24 ore sono stati dati alle fiamme in diversi punti della città. Come scrive msn.com

Notte di fuoco a Taranto, distrutte 11 auto e distributore h24 - È accaduto nella notte tra domenica e lunedì a Taranto, dove le fiamme hanno colpito diverse zone della ci ... Si legge su trmtv.it