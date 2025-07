Nuove Normative UE 2025 | come cambiano gli acquisti online

L’Unione Europea rivoluziona lo shopping online. Con l’introduzione di nuove normative, l’UE mira a semplificare e rendere piĂą sicuri gli acquisti su internet. Queste regole, che entreranno presto in vigore, coinvolgeranno non solo i prodotti fisici ma anche servizi e offerte finanziarie. Saranno obbligatorie per tutti i venditori online nei paesi membri dell’UE. Scopriamo insieme cosa cambierĂ . Nuove regole per gli acquisti online. Una delle novitĂ principali è l’introduzione di un pulsante “Recedi dal contratto” ben visibile su ogni sito di e-commerce. Questo pulsante, simile al “Compra ora”, faciliterĂ la cancellazione degli acquisti entro il periodo di recesso legale di 14 giorni. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

