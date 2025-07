Evade dai domiciliari poi aggredisce i carabinieri che lo trovano in un bar di Borgotaro | arrestato 29enne

I carabinieri della Stazione di Borgotaro, con il supporto dei colleghi della Stazione di Varsi, hanno arrestato un 29enne italiano, sottoposto agli arresti domiciliari nella zona. A seguito dei dovuti accertamenti e delle verifiche svolte, l'uomo è ritenuto il presunto responsabile di evasione. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

