Brescia, 14 luglio 2025 – Un uomo è stato arrestato grazie alla segnalazione al 112 effettuata da una signora anziana che ha rischiato di essere truffata e grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato. Tutto è accaduto lo scorso venerdì, quando la vittima ha ricevuto la chiamata di un uomo che, fingendosi un parente, le ha annunciato di essere ricoverato in ospedale e di aver bisogno di cure urgenti. La linea è stata poi passata a un complice, che si è presentato come il "caporeparto" e insiste sulla necessitĂ di acquistare tre iniezioni dalla Svizzera per un costo di 18.000 euro, non coperte dal Sistema Sanitario Nazionale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La chiamata del (finto) parente malato: “Servono tre iniezioni dalla Svizzera da 18mila euro”. Ma è una truffa