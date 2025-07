Grazie di tutto ragazzi il saluto di Beukema al Bologna | Napoli lo attende

L’ex Bologna saluta i compagni rossoblù in una cena d’addio: c’è l’ok definitivo del club e l’arrivo imminente a Napoli, pronto per un contratto da circa 30?+?3 milioni. Sam Beukema si appresta a lasciare l’Emilia Romagna per approdare a Napoli sotto il comando di Antonio Conte. Il calciatore aveva lasciato indizi del suo trasferimento, firmando una maglia e un pantaloncino azzurro. L’ufficilità della riuscita della trattativa è arrivata nella giornata di ieri da Fabrizio Romano. Secondo il giornalista sportivo è stato tutto definito e nei prossimi giorni saranno programmate anche le visite mediche così che il difensore possa raggiungere i suoi nuovi compagni a Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Grazie di tutto ragazzi” il saluto di Beukema al Bologna: Napoli lo attende

Milan-Bologna, MOVIOLA LIVE: chiesto il rosso per Ferguson e proteste su Beukema. Ok il goal di Ndoye

Milan-Bologna, Beukema: "E' la partita più importante della mia carriera"

La forza che sta dimostrando il Bologna Fc 1909 nella questione Beukema conferma una volta di più, semmai ce ne fosse stato bisogno, il salto di qualità che il club ha fatto. Ora il Bologna agisce, dentro e fuori dal campo, da big.

È fatta per il passaggio di Beukema al Napoli, il Bologna incassa 30 milioni più 3 di bonus; Carlino – Tutto fatto per l’addio di Beukema: sacrificato per trattenere Lucumi e Ndoye?; Bologna e Napoli ai dettagli per il trasferimento di Beukema, l'olandese atteso comunque al raduno di stasera a Casteldebole.

Carlino – Tutto fatto per l’addio di Beukema: sacrificato per trattenere Lucumi e Ndoye? - Beukema è pronto a diventare un nuovo giocatore del Napoli; il difensore olandese saluta Bologna. Riporta msn.com

Bologna e Beukema, la separazione è fatta. L’olandese al Napoli per 31 milioni più bonus - Terminata la partita a scacchi, adesso il club aspetta di capire ancora se le offerte per Lucumi e Ndoye saranno davvero irrinunciabili ... Scrive msn.com