Laura Pausini e Robbie Williams il primo live di Desire è per la Fifa World Cup 2025

Laura Pausini e Robbie Williams presentano per la prima volta live Desire, in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York. La performance è stata il fulcro dell'opening, curato da Balich Wonder Studio, che ha preceduto il match finale tra la squadra del Chelsea e quella del Paris Saint-Germain. Un cast di più di 80 performers per uno show sviluppato in tre atti, dal countdown finale allo speciale tributo agli Stati Uniti che per primi hanno ospitato la manifestazione, passando per il centro dello spettacolo, il duetto inedito delle due icone pop globali sulle note del primo inno ufficiale di FIFA.

Laura Pausini e Robbie Williams al Metlife Stadium di New York; Laura Pausini e Robbie Williams alla FIFA Club World Cup 2025 con Desire; LAURA PAUSINI E ROBBIE WILLIAMS PER L’INNO UFFICIALE DI FIFA DESIRE.

