Lo stop sarà lungo | torna dopo la sosta anche l’Inter è a rischio

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’allenatore tremal’ infortunio subito nell’ultima giornata di campionato: rischia di restare lontano dai campi di gioco per oltre un mese C’è apprensione in casa Fiorentina per le condizioni di Albert Gudmundssonla scoppiettante vittoria contro il Lecce al ‘Via del Mare’. Palladino e Thiago Motta (LaPresse) – Calciomercato.itRaffaele Palladino si gode la travolgente vittoria in terra pugliese, ma è in ansia per l’infortunio rimediato a inizio partita dall’ex attaccante del Genoa. Gudmundsson aveva deciso la sfida contro il Milan prima della, mentre a Lecce è stato costretto alla restapochi minuti a causa di un problema muscolare alla coscia destra e più precisamente al flessore.