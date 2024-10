Lo smartphone Tesla sarà potentissimo, anche usando la ricarica solare (Di martedì 22 ottobre 2024) Lo smartphone Tesla di Elon Musk inizia a prendere forma dopo mesi di indiscrezioni. Dopo aver segnato un successo storico con SpaceX che è riuscita a recuperare il razzo di spinta della navetta Starship – che era un po’ la base di partenza imprescindibile per raggiungere Marte – il miliardario statunitense potrebbe pensare di consolidare la forza di X con un telefono pensato su misura per il social network. https://twitter.com/WR4NYGov/status/1800363471122665701L'accento vero e proprio dello smartphone Tesla dovrebbe essere sulla costruzione di un ecosistema sicuro e protetto che metta al centro di tutto la protezione dei dati degli utenti e, soprattutto, che ponga le basi per quell’app multimodale che aveva pensato Musk fin dall’inizio e con cui poter fare praticamente tutto: chattare, pagare, guardare video, controllare la domotica e così via. Gqitalia.it - Lo smartphone Tesla sarà potentissimo, anche usando la ricarica solare Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lodi Elon Musk inizia a prendere forma dopo mesi di indiscrezioni. Dopo aver segnato un successo storico con SpaceX che è riuscita a recuperare il razzo di spinta della navetta Starship – che era un po’ la base di partenza imprescindibile per raggiungere Marte – il miliardario statunitense potrebbe pensare di consolidare la forza di X con un telefono pensato su misura per il social network. https://twitter.com/WR4NYGov/status/1800363471122665701L'accento vero e proprio dellodovrebbe essere sulla costruzione di un ecosistema sicuro e protetto che metta al centro di tutto la protezione dei dati degli utenti e, soprattutto, che ponga le basi per quell’app multimodale che aveva pensato Musk fin dall’inizio e con cui poter fare praticamente tutto: chattare, pagare, guardare video, controllare la domotica e così via.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tesla lavora all’app per Apple Watch e smartwatch - Tesla sembra finalmente essere al lavoro su un’app per smartwatch, almeno secondo alcuni riferimenti individuati nel codice di programmazione portati alla luce in rete: in soldoni, presto molti ... (macitynet.it)

Alcon Entertainment fa causa a Tesla: nel mirino i finti poster ispirati a Blade Runner - L’evento We Robot di Tesla – dove l’azienda ha rivelato, tra le altre cose, il Cybercab – è stato celebrato in una cornice hollywoodiana, nel cuore dei Warner Bros Studios. Per enfatizzare questo conn ... (webisland.net)

Tesla vuole trasformare Apple Watch in una chiave digitale - in sviluppo una versione dell’app Tesla per Apple Watch che permetterebbe agli utenti di usare lo smartwatch come chiave digitale. (punto-informatico.it)