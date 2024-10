La tradizione delle haenyeo: il documentario “The Last of the Sea Women” racconta una storia in pericolo (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le haenyeo, le sommozzatrici della provincia sudcoreana di Jeju, sono diventate un simbolo di resilienza e cultura. Preservare la loro tradizione è fondamentale, e il documentario “The Last of the Sea Women” offre uno sguardo profondo e toccante su questa comunità , segnalando l’importanza delle loro pratiche e delle sfide che affrontano. Disponibile su AppleTV+, il film ha rapidamente guadagnato popolarità , entrando nella top 10 dei contenuti più visti. Le haenyeo: donne forti e tradizione millenaria Le haenyeo sono un gruppo di donne sommozzatrici che si dedicano alla raccolta di molluschi, alghe e altre specie marine nelle acque di Jeju. Questa pratica, che risale a secoli fa, è diventata parte integrante non solo della cultura locale, ma anche dell’identità della provincia. Gaeta.it - La tradizione delle haenyeo: il documentario “The Last of the Sea Women” racconta una storia in pericolo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Le, le sommozzatrici della provincia sudcoreana di Jeju, sono diventate un simbolo di resilienza e cultura. Preservare la loroè fondamentale, e il“Theof the Sea” offre uno sguardo profondo e toccante su questa comunità , segnalando l’importanzaloro pratiche esfide che affrontano. Disponibile su AppleTV+, il film ha rapidamente guadagnato popolarità , entrando nella top 10 dei contenuti più visti. Le: donne forti emillenaria Lesono un gruppo di donne sommozzatrici che si dedicano alla raccolta di molluschi, alghe e altre specie marine nelle acque di Jeju. Questa pratica, che risale a secoli fa, è diventata parte integrante non solo della cultura locale, ma anche dell’identità della provincia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

The Last of the Sea Women, la recensione del documentario - Sono diventate patrimonio UNESCO, portatrici di una tradizione che con il passare del tempo rischia sempre piĂą di essere dimenticata e che un documentario ... (superguidatv.it)

The last of the sea women, le protettrici del mare - Consigliamo un interessante, notevole documentario disponibile da qualche giorno su Appletv+: The last of the sea women, diretto dall'americana Sue Kim ... (cittanuova.it)

Malala Yousafzai: da attivista a produttrice cinematografica con “The Last Of The Sea Women” - Malala Yousafzai debutta nel cinema con "The Last Of The Sea Women", un docufilm sulle Haenyeo, antiche pescatrici coreane, evidenziando la loro resilienza e le sfide ambientali che affrontano. (bigodino.it)