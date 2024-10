La Statale è di nuovo percorribile (Di martedì 22 ottobre 2024) Si sono conclusi in queste ore i lavori per il rifacimento del manto stradale nel primo tratto del progetto di asfaltatura della Statale 16 finanziato dalla società autostrade. Nella notte, infatti, è stato completato anche l’ultimo segmento, quello compreso tra Piazza Nardone e Piazza Battisti, all’altezza dell’ex Palazzo comunale. Il manto stradale, precedentemente scarificato, è stato completamente riposizionato, concludendo così la prima fase dell’intervento, che ha visto il rinnovamento della pavimentazione stradale lungo tutta la parte centro-settentrionale della Statale che attraversa San Benedetto del Tronto. Il tratto interessato dai lavori si estendeva dall’ex Palazzo comunale fino a Piazza San Filippo Neri, al confine con il territorio di Grottammare. Ilrestodelcarlino.it - La Statale è di nuovo percorribile Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Si sono conclusi in queste ore i lavori per il rifacimento del manto stradale nel primo tratto del progetto di asfaltatura della16 finanziato dalla società autostrade. Nella notte, infatti, è stato completato anche l’ultimo segmento, quello compreso tra Piazza Nardone e Piazza Battisti, all’altezza dell’ex Palazzo comunale. Il manto stradale, precedentemente scarificato, è stato completamente riposizionato, concludendo così la prima fase dell’intervento, che ha visto il rinnovamento della pavimentazione stradale lungo tutta la parte centro-settentrionale dellache attraversa San Benedetto del Tronto. Il tratto interessato dai lavori si estendeva dall’ex Palazzo comunale fino a Piazza San Filippo Neri, al confine con il territorio di Grottammare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Strada statale 172 - tratto Orimini della Martina Franca-Taranto : nuovo termine previsto dei lavori - 30 ottobre La nuova stima Anas : realizzato l'86 - 75 per cento degli interventi. Un lettore : per me finiranno nel 2025 - Chi ci crede? Non, ad esempio, il lettore che ci ha scritto: abitante in zona San Paolo è sconcertato per tanta lentezza e del poco personale al lavoro, definisce “scandaloso ed infinito” il rifacimento del tratto stradale e ritiene che “questo cantiere secondo me finirà nel 2025”. . Da oltre sei anni, per quattro chilometri e mezzo del tratto Orimini della strada statale 172 fra Taranto e ... (Noinotizie.it)

Statale Tosco-Romagnola - nuovo sopralluogo del sottosegretario Ferrante : "Fine lavori entro il 2024" - “Come promesso in occasione della mia visita del maggio scorso, sono tornato a Rocca San Casciano per ribadire l’impegno che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, attraverso tutte le sue strutture politiche e tecniche, sta portando avanti per il completamento dei lavori sulla Statale 67. . (Forlitoday.it)

Statale in campo contro le violenze. Giudici - investigatori e universitari : il nuovo team che rafforza la ricerca - Il progetto partito a luglio avrà una attuazione sperimentale di otto mesi. I responsabili sono: il presidente Fabio Roia per il Tribunale, il procuratore capo Marcello Viola, e la criminologa Isabella Marzagora. . La Statale è sempre in prima linea per le attività di supporto all’individuazione di episodi di violenza di genere. (Ilgiorno.it)