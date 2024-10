Gaeta.it - La giustizia italiana sotto attacco: l’associazione dei magistrati difende l’indipendenza della magistratura

(Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp TwitterNazionaleha rilasciato una dichiarazione forte e chiara riguardo all’importanza dell’autonomia e del. In un contesto in cui le critiche nei confronti delle decisioni dei giudici si intensificano, l’ANMlinea la necessità di mantenere la giurisdizione come un esercizio al di fuori delle influenze politiche. Le recenti polemiche suscitate dalle ordinanzesezione specializzata del tribunale di Roma, riguardanti i richiedenti asilo, hanno acceso un dibattito sul rispetto delle istituzioni e sulle dinamiche trae governo. L’autonomiagiurisdizione: un principio fondamentale La Giunta esecutiva centrale dell’ANM ha ribadito che la giurisdizione deve essere rispettata come un’attività decorosa, distinta e indipendente.