La Dieta mediterranea per la prevenzione di cardiopatie e tumori: il convegno

BRINDISI - Presso la sala Gandi del Grande Albergo Internazionale di Brindisi, il 18 ottobre scorso si è tenuto un incontro sul tema: "Movimento e sana alimentazione: i più potenti alleati della longevità in salute" organizzato dal Rotary Club di Brindisi Valesio con la partecipazione del Rotary

In tour dalla Lituania alla provincia di Brindisi per conoscere la dieta mediterranea - BRINDISI - La Fondazione dieta mediterranea, in collaborazione con l’Università della terza età di Kaunas, seconda città per importanza della Lituania, ha realizzato in Puglia un articolato piano di attività formative ed esperienziali per la realizzazione del progetto di scambio internazionale... (Brindisireport.it)