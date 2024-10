Israele, 14 presunte spie iraniane arrestate: “Stavano programmando attacchi” (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli arresti sarebbero avvenuti tra ieri e oggi e aprirebbero alla possibilità che l'Iran abbia assoldato cittadini israeliani per colpire il Paese dall'interno. Uno dei sospettati ha dichiarato di essere consapevole delle sue azioni e di aver collaborato con Teheran per mettere a repentaglio la sicurezza nazionale L'articolo Israele, 14 presunte spie iraniane arrestate: “Stavano programmando attacchi” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Israele, 14 presunte spie iraniane arrestate: “Stavano programmando attacchi” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Gli arresti sarebbero avvenuti tra ieri e oggi e aprirebbero alla possibilità che l'Iran abbia assoldato cittadini israeliani per colpire il Paese dall'interno. Uno dei sospettati ha dichiarato di essere consapevole delle sue azioni e di aver collaborato con Teheran per mettere a repentaglio la sicurezza nazionale L'articolo, 14: “” proviene da Il Difforme.

Israele - arrestate altre sette presunte spie dell’Iran - Nessuno dei sospettati aveva precedenti penali o relativi alla sicurezza. Tra i piani della cellula c’era un attentato a uno scienziato nucleare Secondo quanto riporta il Times of Israel, la cellula sarebbe stata attiva per circa due anni. Secondo quanto riportato dal notiziario Channel 12, Alian avrebbe dichiarato agli inquirenti di essere consapevole di lavorare per gli iraniani e di voler ... (Lettera43.it)