Panorama.it - Inter e Milan restano a San Siro (con un nuovo stadio)

(Di martedì 22 ottobre 2024) Un altro passo verso la soluzione della permanenza a San(con), a meno che la risposta dell'Agenzia delle Entrate sul prezzo del vecchio, o altri intoppi nel percorso, non tornino a fermare tutto.hanno confermato di considerare come concreta l'idea di restare dove sono. Non nell'attuale Meazza, destinato ad essere rifunzionalizzato rispettando il vincolo light che dal 2025 preserverà , almeno in parte, il secondo anello, ma in un impiantodi zecca che sorgerà a poche decine di metri da quello di oggi e che renderà per sempre l'area di Sanquella destinata al calcio sul territorio dio. Una svolta comunicata anche al ministro della Cultura Alessandro Giuli che ha ricevuto i due club, le rispettive proprietà , il sindaco dio Beppe Sala e la Soprintendente Emanuela Carpani.