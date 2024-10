Incidente a Napoli, ciclista 86enne travolto e ucciso, il Comune: «Fermiamo la strage» (Di martedì 22 ottobre 2024) Con il ciclista di 86 anni che ha perso la vita ieri mattina in via Argine, dopo l?impatto con un autocarro, siamo arrivati a 23 morti per incidenti stradali da inizio anno. Un numero che Ilmattino.it - Incidente a Napoli, ciclista 86enne travolto e ucciso, il Comune: «Fermiamo la strage» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Con ildi 86 anni che ha perso la vita ieri mattina in via Argine, dopo l?impatto con un autocarro, siamo arrivati a 23 morti per incidenti stradali da inizio anno. Un numero che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente a Napoli - ciclista travolto e ucciso - il Comune : «Fermiamo la strage» - Con il ciclista di 86 anni che ha perso la vita ieri mattina in via Argine, dopo l?impatto con un autocarro, siamo arrivati a 23 morti per incidenti stradali da inizio anno. Un numero che... (Ilmattino.it)

Incidente in via Argine - ciclista di 86 anni investito da camion muore in ospedale - Un anziano di 86 anni è stato travolto da un tir tra via Argine e via Principe di Napoli; portato all'"Ospedale del Mare", è deceduto circa un'ora dopo il ricovero.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Tragico incidente a Napoli : un ciclista di 86 anni investito da un camion in via Argine - Il ciclista, un uomo di 86 anni, era in sella a una bicicletta da corsa quando è stato colpito da un autoarticolato proveniente da Cercola e diretto verso il centro di Napoli. Nonostante gli sforzi dei soccorritori, il ciclista è stato dichiarato deceduto poco dopo il suo arrivo all’ospedale del Mare, un attestato tragico dell’intensità dell’impatto e della gravità delle sue condizioni. (Gaeta.it)