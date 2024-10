Il crollo drastico delle vendite di auto in Europa: Stellantis -26% (Di martedì 22 ottobre 2024) Le vendite di auto in Europa, nel mese di settembre 2024, hanno registrato un calo notevole. Rispetto allo stesso periodo del 2023, le immatricolazioni sono state 1.118.083, con una diminuzione del 4,2%. A confermarlo sono i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, prendendo in Europa.today.it - Il crollo drastico delle vendite di auto in Europa: Stellantis -26% Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Lediin, nel mese di settembre 2024, hanno registrato un calo notevole. Rispetto allo stesso periodo del 2023, le immatricolazioni sono state 1.118.083, con una diminuzione del 4,2%. A confermarlo sono i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei, prendendo in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A settembre ancora in calo le vendite di auto in Europa (-4 - 2%) - 43 auto, in calo del 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. 083 con un calo del 4,2% rispetto allo stesso mese del 2023. 550. Il Centro Studi Promotor spiega che dopo il calo del 16,5% di agosto il mercato ha registrato un discreto recupero grazie alle politiche di incentivi alle auto elettriche nel Regno Unito (+1%) e in Spagna (+6,3%). (Quotidiano.net)

A settembre ancora in calo le vendite di auto in Europa (-4 - 2%) - 779. 43 auto, in calo del 6% sull'analogo periodo dell'anno scorso. 118. 306 auto, il 26% in meno dello stesso mese del 2023 con la quota di mercato che è scesa dal 17,2% al 13,3%. Stellantis ha immatricolato a settembre 148. La quota di mercato è pari al 15,9% contro il 17% di un anno fa. Nei primi nove mesi dell'anno sono state vendute 9. (Quotidiano.net)

Auto - Acea : vendite Ue a settembre -6 - 1% - Stellantis -27% - In calo infine le auto a benzina (-17,9% a 241mila unità , quota del 29,8%) e quelle diesel con una flessione in due terzi dei mercati Ue (-23,5% a 84mila unità , quota del 10,4%). Fra le case auto, Volkswagen a settembre ha registrato vendite stabili a 216. In calo anche Renault (-1,5%), Hyundai (-11,4%), Mercedes (-7,3%), Ford (-9,8%) e la cinese Saic (-25,6%, quota 1,3%), proprietaria dal ... (Ildenaro.it)