I produttori di Blade Runner 2049 hanno fatto causa a Elon Musk e Tesla (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, società che ha prodotto Blade Runner 2049, ha fatto causa a Elon Musk, Tesla e Warner Bros. Discovery per violazione del copyright. L’accusa è di aver usato una scena del film e di averla modificata tramite l’intelligenza artificiale durante We, Robot, evento del 10 ottobre in cui l’azienda ha presentato i nuovi veicoli a guida autonoma, tra cui il robotaxi Cybercab. Sottolineando di non avere alcuna affiliazione con «Tesla, X, Musk o qualsiasi altra proprietà di Musk», la società di produzione sostiene di aver avuto ingenti perdite economiche dato che stava trattando con altri marchi automobilistici per una potenziale partnership in vista di Blade Runner 2099, serie spin-off attualmente in produzione. Chiede dunque un risarcimento in denaro e un’ingiunzione al fine di proibire non solo a Tesla, Musk e Warner Bros. Lettera43.it - I produttori di Blade Runner 2049 hanno fatto causa a Elon Musk e Tesla Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alcon Entertainment, società che ha prodotto, hae Warner Bros. Discovery per violazione del copyright. L’accusa è di aver usato una scena del film e di averla modificata tramite l’intelligenza artificiale durante We, Robot, evento del 10 ottobre in cui l’azienda ha presentato i nuovi veicoli a guida autonoma, tra cui il robotaxi Cybercab. Sottolineando di non avere alcuna affiliazione con «, X,o qualsiasi altra proprietà di», la società di produzione sostiene di aver avuto ingenti perdite economiche dato che stava trattando con altri marchi automobilistici per una potenziale partnership in vista di2099, serie spin-off attualmente in produzione. Chiede dunque un risarcimento in denaro e un’ingiunzione al fine di proibire non solo ae Warner Bros.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blade Runner 2049 : Alcon fa causa a Elon Musk e Warner Bros per le immagini del film nell'evento Tesla - Gli avvocati di Alcon Entertainment hanno deciso di procedere per vie legali dopo l'uso non autorizzato di immagini di Blade Runner 2049 durante l'evento Tesla trasmesso in streaming il 10 ottobre. Alcon Entertainment ha deciso di procedere per vie legali contro Elon Musk e Warner Bros Discovery per aver usato senza autorizzazione delle immagini di Blade Runner 2049. (Movieplayer.it)

Worldcoin - cos’è la moneta di Sam Altman che ricorda Blade Runner - Nonostante l’associazione con il mondo delle cripto, ciò che rende davvero particolare Worldcoin è il suo strumento di verifica dell’identità basato su scansioni oculari, che sembra uscito da un film di fantascienza. Anche se qui non ci sono replicanti da scovare, la tecnologia di Worldcoin fa esattamente questo: ti scansiona l’iride. (Quifinanza.it)

Blade Runner 2099 : un'amatissima star di Mad Max si è unita al cast della serie sequel - Sono passati sette anni da quando Blade Runner 2049 è arrivato nelle sale, e ora Prime Video sta lavorando a una nuova serie limitata intitolata Blade Runner 2099. La serie avrà come protagonista il premio Oscar Michelle Yeoh nei panni di un replicante giunto al termine della sua vita. Lo show avrà poi come series regular anche Hunter Schafer (Euphoria), Dimitri Abold (The Hunger Games …. (Movieplayer.it)