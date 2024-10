Halloween Party al museo (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre dalle ore 14.00 il museo di Riva del Garda apre le porte a un pomeriggio all'insegna della cultura e del divertimento. Un viaggio nel tempo tra leggende popolari e misteri antichi, animerà le sale del museo. Storie di fantasmi, creature mitologiche e rituali dimenticati vi Trentotoday.it - Halloween Party al museo Leggi tutta la notizia su Trentotoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Domenica 27 ottobre dalle ore 14.00 ildi Riva del Garda apre le porte a un pomeriggio all'insegna della cultura e del divertimento. Un viaggio nel tempo tra leggende popolari e misteri antichi, animerà le sale del. Storie di fantasmi, creature mitologiche e rituali dimenticati vi

Appuntamento "da paura" a Cattolica : Halloween è al Museo della Regina con storie da brividi sul mare - Il fine settimana più spettrale e terrificante dell'anno è ormai sopraggiunto in città, tra decorazioni e travestimenti porta con sè tanti appuntamenti con i quali attendere e trascorrere queste "giornate da paura". . . A tal proposito, nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre anche il Museo della Regina. (Riminitoday.it)

Laboratorio creativo per bambini dedicato ad Halloween al Museo della Fraternita - Da molti anni il Museo della Fraternita dei Laici propone un’ampia offerta didattica non solo per le scuole ma anche per coinvolgere i bambini e le loro famiglie con laboratori manuali e creativi, ogni volta dedicati ad uno specifico periodo dell’anno. I posti sono limitati quindi è necessaria la prenotazione entro martedì 22 ottobre chiamando al numero: 0575 24694 . (Lanazione.it)